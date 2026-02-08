Мадридский «Атлетико» проиграл «Бетису» в матче 23-го тура Ла Лиги, Антони отметился голом

Завершился матч 23-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались мадридский «Атлетико» и «Бетис». Команды играли на стадионе «Сивитас Метрополитано» (Мадрид, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Матео Бускетс Феррер (Пальма-де-Мальорка, Испания). Победу в матче со счётом 1:0 праздновали футболисты команды гостей.

Единственный мяч в матче забил полузащитник «Бетиса» Антони на 28-й минуте.

После 23 матчей чемпионата Испании «Атлетико» набрал 45 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Бетис» заработал 38 очков и располагается на пятой строчке.

В следующем туре мадридский «Атлетико» на выезде сыграет с «Райо Вальекано» 15 февраля, а «Бетис» в этот же день также на выезде встретится с «Мальоркой».