Лилль — Црвена Звезда. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Герта — Ганновер-96: прямая трансляция матча 22-го тура Второй Бундеслиги по футболу 2025/2026 начнется в 15:00

Начало прямой видеотрансляции матча Второй Бундеслиги «Герта» — «Ганновер-96»
Комментарии

14 февраля в 15:00 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча 22-го тура немецкой Второй Бундеслиги сезона-2025/2026 между клубами «Герта» и «Ганновер-96». Игра пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине.

Смотрите матч здесь:
Прямые трансляции спорта
Германия — Вторая Бундеслига . 22-й тур
14 февраля 2026, суббота. 15:00 МСК
Герта
Берлин
Окончен
2 : 3
Ганновер-96
Ганновер
0:1 Томиак – 8'     0:2 Кялльман – 29'     1:2 Резе – 53'     1:3 Вайсхаупт – 71'     2:3 Айтшбергер – 90+2'    

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

7 нехайповых звёзд топ-лиг Европы. Они заслуживают гораздо больше внимания!

Самые дорогие футболисты:

Комментарии
