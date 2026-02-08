Скидки
Уракан — Сан-Лоренсо. Прямая трансляция
01:15 Мск
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» впервые проиграл на «Энфилде» в АПЛ, ведя в счёте к 83-й минуте

Комментарии

«Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль» со счётом 2:1 в матче 25-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. Таким образом, мерсисайдцы впервые проиграли на домашнем стадионе «Энфилд» в АПЛ, ведя в счёте к 83-й минуте. Об этом сообщает аккаунт OptaJoe в социальной сети X.

Англия — Премьер-лига . 25-й тур
08 февраля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Собослаи – 74'     1:1 Б. Силва – 84'     1:2 Холанд – 90+3'    
Удаления: Собослаи – 90+13' / нет

«Ливерпуль» пропустил первый гол в этой встрече от полузащитника гостей Бернарду Силвы на 84-й минуте. В конце матча на 90+3-й минуте Эрлинг Холанд реализовал пенальти и обеспечил «горожанам» победу.

До встречи с «Манчестер Сити» «красные» уступали на домашнем стадионе в нынешнем сезоне чемпионата Англии только «Манчестер Юнайтед» (1:2) и «Ноттингем Форест» (0:3).

После этой игры мерсисайдцы набрали 39 очков и занимают шестое место таблицы. «Горожане» заработали 50 очков и располагаются на второй строчке.

В следующем туре «Ливерпуль» на выезде встретится с «Сандерлендом» (11 февраля), а «Манчестер Сити» — дома с «Фулхэмом» (11 февраля).

Новости. Футбол
