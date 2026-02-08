Скидки
Главная Футбол Новости

«Валенсия» — «Реал»: после первого тайма счёт 0:0

Комментарии

В эти минуты проходит матч 23-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречаются «Валенсия» и мадридский «Реал». Команды играют на стадионе «Месталья» (Валенсия, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживает Хорхе Буэно Матео. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На данный момент счёт в матче 0:0.

Испания — Примера . 23-й тур
08 февраля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия
2-й тайм
0 : 0
Реал Мадрид
Мадрид

После 22 матчей чемпионата Испании мадридский «Реал» набрал 54 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Валенсия» заработала 23 очка и располагается на 17-й строчке.

В предыдущем туре мадридский «Реал» в домашнем матче одержал победу над «Райо Вальекано» со счётом 2:1, а «Валенсия» на выезде уступила «Бетису» (1:2).

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
