Лилль — Црвена Звезда. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Гамбург — Унион: прямая трансляция матча 22-го тура Бундеслиги по футболу 2025/2026 начнется в 17:30

Начало прямой видеотрансляции матча Бундеслиги «Гамбург» — «Унион»
Комментарии

14 февраля в 17:30 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча 22-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026 между «Гамбургом» и «Унионом». Игра пройдёт на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге.

Смотрите матч здесь:
Прямые трансляции спорта
Германия — Бундеслига . 22-й тур
14 февраля 2026, суббота. 17:30 МСК
Гамбург
Окончен
3 : 2
Унион
Берлин
0:1 Кверфельд – 28'     1:1 Кёнигсдёрффер – 35'     2:1 Капальдо – 45+2'     3:1 Кёнигсдёрффер – 82'     3:2 Илич – 89'    

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
