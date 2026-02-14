Начало прямой видеотрансляции матча Бундеслиги «Гамбург» — «Унион»

14 февраля в 17:30 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча 22-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026 между «Гамбургом» и «Унионом». Игра пройдёт на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге.

