Лилль — Црвена Звезда. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Аль-Фатех — Аль-Наср: прямая трансляция матча 22-го тура саудовской Про-Лиги по футболу 2025/2026 начнется в 20:30

«Аль-Фатех» — «Аль-Наср»: прямая видеотрансляция матча Про-Лиги начнётся в 20:30
Комментарии

Сегодня, 14 февраля, в 20:30 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии между клубами «Аль-Фатех» и «Аль-Наср». Игра пройдёт на домашнем стадионе «Аль-Фатеха» (Эль-Мубарраз).

Смотрите матч здесь:
Прямые трансляции спорта
Саудовская Аравия — Про-Лига . 22-й тур
14 февраля 2026, суббота. 20:30 МСК
Аль-Фатех
Эль-Мубарраз
Окончен
0 : 2
Аль-Наср
Эр-Рияд
0:1 Роналду – 18'     0:2 Яхья – 80'    

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026
Сколько потеряет Роналду из-за бунта в Саудовской Аравии? На кону бешеные деньги и ЧМ-2026
Сколько потеряет Роналду из-за бунта в Саудовской Аравии? На кону бешеные деньги и ЧМ-2026

Топ-5 легенд футбола:

Комментарии
