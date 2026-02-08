Результаты матчей 21-го тура чемпионата Германии — 2025/2026 по футболу

В воскресенье, 8 февраля, завершился 21-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.
Результаты матчей 21-го тура Бундеслиги:
6 февраля, пятница:
«Унион» — «Айнтрахт» — 1:1.
7 февраля, суббота:
«Вольфсбург» — «Боруссия» Дортмунд — 1:2;
«Санкт-Паули» — «Штутгарт» — 2:1;
«Майнц» — «Аугсбург» — 2:0;
«Хайденхайм» — «Гамбург» — 0:2;
«Фрайбург» — «Вердер» — 1:0.
«Боруссия» Мёнхенгладбах — «Байер» — 1:1.
8 февраля, воскресенье:
«Кёльн» — «РБ Лейпциг» — 1:2;
«Бавария» — «Хоффенхайм» — 5:1.
Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Бавария», набрав 54 очка за 21 матч.