Губерниев: офигенно круто, что Сафонов вышел в основе «ПСЖ» в матче с «Марселем»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на попадание российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в стартовый состав своей команды на матч 21-го тура французской Лиги 1 с «Марселем». Встреча проходит в эти минуты, счёт 0:0.

«Офигенно круто, что Матвей Сафонов вышел в основе «ПСЖ» в матче с «Марселем»! Это главный матч во Франции, это противостояние по огню и ненависти друг к другу превосходит даже «Реал» — «Барселона»! И вот Сафонов — основной вратарь! Гордость! Молоток! Стена», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в шести матчах «ПСЖ» во всех турнирах, в которых пропустил пять голов и дважды отыграл «на ноль».