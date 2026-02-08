Скидки
Главная Футбол Новости

Губерниев: офигенно круто, что Сафонов вышел в основе «ПСЖ» в матче с «Марселем»

Губерниев: офигенно круто, что Сафонов вышел в основе «ПСЖ» в матче с «Марселем»
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на попадание российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в стартовый состав своей команды на матч 21-го тура французской Лиги 1 с «Марселем». Встреча проходит в эти минуты, счёт 0:0.

Франция — Лига 1 . 21-й тур
08 февраля 2026, воскресенье. 22:45 МСК
ПСЖ
Париж
2-й тайм
4 : 0
Марсель
Марсель
1:0 Дембеле – 12'     2:0 Дембеле – 37'     3:0 Медина – 65'     4:0 Кварацхелия – 67'    

«Офигенно круто, что Матвей Сафонов вышел в основе «ПСЖ» в матче с «Марселем»! Это главный матч во Франции, это противостояние по огню и ненависти друг к другу превосходит даже «Реал» — «Барселона»! И вот Сафонов — основной вратарь! Гордость! Молоток! Стена», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в шести матчах «ПСЖ» во всех турнирах, в которых пропустил пять голов и дважды отыграл «на ноль».

