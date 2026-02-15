Скидки
Лилль — Црвена Звезда. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

РБ Лейпциг — Вольфсбург: прямая трансляция матча 22-го тура Бундеслиги по футболу 2025/2026 начнется в 19:30

Начало прямой видеотрансляции матча Бундеслиги «РБ Лейпциг» — «Вольфсбург»
Комментарии

15 февраля в 19:30 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча 22-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026 между «РБ Лейпциг» и «Вольфсбургом». Игра пройдёт на стадионе «Лейпциг».

Смотрите матч здесь:
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта
Германия — Бундеслига . 22-й тур
15 февраля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
2 : 2
Вольфсбург
Вольфсбург
0:1 Амура – 52'     1:1 Диоманд – 70'     1:2 Сванберг – 78'     2:2 Груда – 89'    

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
Комментарии
