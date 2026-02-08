Скидки
Уракан — Сан-Лоренсо. Прямая трансляция
01:15 Мск
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» — «Марсель»: Усман Дембеле оформил дубль на 37-й минуте

Комментарии

В эти минуты идёт матч 21-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между клубами «ПСЖ» и «Марсель». Игра проходит на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Счёт в матче 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Франция — Лига 1 . 21-й тур
08 февраля 2026, воскресенье. 22:45 МСК
ПСЖ
Париж
2-й тайм
4 : 0
Марсель
Марсель
1:0 Дембеле – 12'     2:0 Дембеле – 37'     3:0 Медина – 65'     4:0 Кварацхелия – 67'    

Нападающий хозяев поля Усман Дембеле оформил дубль на 37-й минуте. Ранее форвард открыл счёт в матче на 12-й минуте.

В нынешнем сезоне команды встречались дважды. В финале Суперкубка Франции в основное время «ПСЖ» и «Марсель» сыграли со счётом 2:2, однако в серии пенальти сильнее оказались парижане — 4:1. Также клубы встречались в матче 5-го тура Лиги 1. В той игре «Марсель» одержал победу со счётом 1:0.

После 20 матчей французского чемпионата «ПСЖ» занимает второе место в турнирной таблице с 48 очками. «Марсель» располагается на четвёртой строчке, у команды 39 очков.

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
Новости. Футбол
Все новости RSS

