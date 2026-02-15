«РБ Лейпциг» — «Вольфсбург»: во сколько начало матча Бундеслиги, где смотреть трансляцию

Сегодня, 15 февраля, состоится матч 22-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026 между клубами «РБ Лейпциг» и «Вольфсбург». Игра пройдёт на стадионе «Лейпциг». Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. Трансляцию этой встречи также можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

В минувшем туре «быки» обыграли «Кёльн» со счётом 2:1. «Волки» потерпели поражение в матче с дортмундской «Боруссией» (1:2). В следующем туре команда Оле Вернера встретится с дортмундской «Боруссией». Игра состоится 21 февраля. «Вольфсбург» в 23-м туре встретится с «Аугсбургом». Этот матч состоится 21 февраля.

