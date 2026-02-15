«РБ Лейпциг» — «Вольфсбург»: во сколько начало матча Бундеслиги, где смотреть трансляцию

Скидки
Лилль — Црвена Звезда. Прямая трансляция
23:00 Мск
Футбол

РБ Лейпциг — Вольфсбург: во сколько начало матча 22-го тура Бундеслиги 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

Комментарии

Сегодня, 15 февраля, состоится матч 22-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026 между клубами «РБ Лейпциг» и «Вольфсбург». Игра пройдёт на стадионе «Лейпциг». Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. Трансляцию этой встречи также можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Смотрите матч здесь:
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта
Германия — Бундеслига . 22-й тур
15 февраля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
2 : 2
Вольфсбург
Вольфсбург
0:1 Амура – 52'     1:1 Диоманд – 70'     1:2 Сванберг – 78'     2:2 Груда – 89'    

В минувшем туре «быки» обыграли «Кёльн» со счётом 2:1. «Волки» потерпели поражение в матче с дортмундской «Боруссией» (1:2). В следующем туре команда Оле Вернера встретится с дортмундской «Боруссией». Игра состоится 21 февраля. «Вольфсбург» в 23-м туре встретится с «Аугсбургом». Этот матч состоится 21 февраля.

Календарь Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
Самые дорогие футболисты:

