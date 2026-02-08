Тренер «Ливерпуля» Слот: мы уже почти привыкли пропускать мячи в компенсированное время

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о поражении своей команды в матче 25-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (1:2).

«В этом матче много чего произошло, но для такой игры это нормально. Мы разочарованы результатом. В первом тайме «Манчестер Сити» владел инициативой, хоть и не создал много моментов, но они часто играли с мячом на нашей половине поля. Во втором тайме мы взяли игру в свои руки и создали несколько хороших моментов. Мы смогли выйти вперёд и не давали оппоненту каких-либо шансов.

Незадолго до конца матча мяч вследствие рикошета после навеса попал к ним, счёт стал 1:1. Мы пытались отбиться, но соперник выиграл борьбу за верховой мяч, Бернарду Силва здорово справился с этим моментом. Уже почти привыкли пропускать мячи в компенсированное время, сегодня это снова случилось», — приводит слова Слота BBC.