Уракан — Сан-Лоренсо. Прямая трансляция
01:15 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер «Ливерпуля» Слот: мы уже почти привыкли пропускать мячи в компенсированное время

Тренер «Ливерпуля» Слот: мы уже почти привыкли пропускать мячи в компенсированное время
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о поражении своей команды в матче 25-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (1:2).

Англия — Премьер-лига . 25-й тур
08 февраля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Собослаи – 74'     1:1 Б. Силва – 84'     1:2 Холанд – 90+3'    
Удаления: Собослаи – 90+13' / нет

«В этом матче много чего произошло, но для такой игры это нормально. Мы разочарованы результатом. В первом тайме «Манчестер Сити» владел инициативой, хоть и не создал много моментов, но они часто играли с мячом на нашей половине поля. Во втором тайме мы взяли игру в свои руки и создали несколько хороших моментов. Мы смогли выйти вперёд и не давали оппоненту каких-либо шансов.

Незадолго до конца матча мяч вследствие рикошета после навеса попал к ним, счёт стал 1:1. Мы пытались отбиться, но соперник выиграл борьбу за верховой мяч, Бернарду Силва здорово справился с этим моментом. Уже почти привыкли пропускать мячи в компенсированное время, сегодня это снова случилось», — приводит слова Слота BBC.

