Нападающий Хуан Боселли перейдёт из «Пари НН» в «Краснодар» — источник

Нападающий Хуан Боселли перейдёт из «»Пари НН в «Краснодар», сообщает журналист Иван Карпов в телеграм-канале.

Клубы договорились об условиях трансфера 26-летнего уругвайского форварда в команду Мурада Мусаева.

Ранее краснодарский клуб предлагал за форварда 75 млн рублей, а «Пари НН» рассчитывал получить не менее 100 млн. Ожидается, что контракт с футболистом будет подписан на три с половиной года с зарплатой 8,5 млн рублей и подъёмными в размере 200 млн.

В нынешнем сезоне Боселли принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.