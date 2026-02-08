Скидки
Тренер «Рубина» Артига высказался о травмах Угочукву Иву и Мирлинда Даку

Главный тренер «Рубина» Франк Артига высказался о травмах полузащитника команды Угочукву Иву и форварда Мирлинда Даку.

«Дело в том, что когда начались наши сборы, у нас уже восемь человек были травмированы.

Что касается Иву, мы не можем точно дать дату возвращения в строй, потому что была проведена операция.

Что касается Даку, он на одной из первых тренировок получил повреждение. Пока тоже не можем назвать точную дату, но надеемся, что процесс восстановления пройдёт быстро. Однако травмы действительно есть», — сказал Артига в интервью клубному YouTube-каналу.

После 18 матчей Мир Российской Премьер-Лиги «Рубин» набрал 23 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице.

Комментарии
