Уракан — Сан-Лоренсо. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
01:15 Мск
Тренер «Ливерпуля» Слот не стал оценивать эпизод с удалением Собослаи в игре с «Ман Сити»

Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот не стал комментировать эпизод с удалением полузащитника Доминика Собослаи в компенсированное время матча 25-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (1:2).

Англия — Премьер-лига . 25-й тур
08 февраля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Собослаи – 74'     1:1 Б. Силва – 84'     1:2 Холанд – 90+3'    
Удаления: Собослаи – 90+13' / нет

«Это не тот инцидент, который нам следует обсуждать. Возможно, рефери должен был оставить всё как есть, но если это правило, то мы должны это принять. Эпизодом, на котором нам следует заострить внимание, является выход Мо Салаха один на один с вратарём. Любой, кто бывал на этом стадионе за последние семь-восемь лет, знает, что там должен был случиться гол Салаха. И снова судья принял решение не в нашу пользу. Они должны выполнять свою работу», — приводит слова Слота BBC.

Арбитр отменил гол Шерки с центра поля из-за фола Собослаи в игре «Ливерпуля» с «Ман Сити»
