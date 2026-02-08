Тренер «Ливерпуля» Слот: мы стали гораздо лучше, но необходимо поработать над результатами
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот ответил, видит ли он положительные моменты в матче 25-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (1:2).
Англия — Премьер-лига . 25-й тур
08 февраля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Собослаи – 74' 1:1 Б. Силва – 84' 1:2 Холанд – 90+3'
Удаления: Собослаи – 90+13' / нет
«Могу ли я отметить в этой игре что-то положительное? Конечно. Во втором тайме мы прессинговали по-настоящему высоко и играли в добротный футбол. Эту встречу нельзя сравнить с тем, что было три-четыре месяца назад, мы стали гораздо лучше, но нам необходимо поработать над результатами. В этом году так часто не получали тот результат, который заслуживали, теперь же это случилось вновь», — приводит слова Слота BBC.
После этой игры мерсисайдцы набрали 39 очков и занимают шестое место в турнирной таблице АПЛ.
