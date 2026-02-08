Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Уракан — Сан-Лоренсо. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
01:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Ливерпуля» Слот: мы стали гораздо лучше, но необходимо поработать над результатами

Тренер «Ливерпуля» Слот: мы стали гораздо лучше, но необходимо поработать над результатами
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот ответил, видит ли он положительные моменты в матче 25-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (1:2).

Англия — Премьер-лига . 25-й тур
08 февраля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Собослаи – 74'     1:1 Б. Силва – 84'     1:2 Холанд – 90+3'    
Удаления: Собослаи – 90+13' / нет

«Могу ли я отметить в этой игре что-то положительное? Конечно. Во втором тайме мы прессинговали по-настоящему высоко и играли в добротный футбол. Эту встречу нельзя сравнить с тем, что было три-четыре месяца назад, мы стали гораздо лучше, но нам необходимо поработать над результатами. В этом году так часто не получали тот результат, который заслуживали, теперь же это случилось вновь», — приводит слова Слота BBC.

После этой игры мерсисайдцы набрали 39 очков и занимают шестое место в турнирной таблице АПЛ.

Материалы по теме
Тренер «Ливерпуля» Слот не стал оценивать эпизод с удалением Собослаи в игре с «Ман Сити»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android