Уракан — Сан-Лоренсо. Прямая трансляция
Капитан «Ливерпуля» ван Дейк: в первом тайме матча с «Ман Сити» мы не были так уж хороши

Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился впечатлениями от матча 25-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (1:2).

Англия — Премьер-лига . 25-й тур
08 февраля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Собослаи – 74'     1:1 Б. Силва – 84'     1:2 Холанд – 90+3'    
Удаления: Собослаи – 90+13' / нет

«В первом тайме, думаю, «Манчестер Сити» действовал с мячом увереннее нас. Мы стремились играть более прямолинейно, пытались создавать опасные моменты на их половине поля, поскольку понимали, что соперник попытается развивать атаки через наш правый фланг. А ещё я считаю, что в первом тайме мы не были так уж хороши. Во второй половине игры действовали намного лучше, порой владели инициативой, а ещё, разумеется, забили потрясающий гол со штрафного удара.

После этого оппонент стал чаще выходить в атаку, более активно идти в прессинг, а потом и вовсе сравнял счёт. Думаю, в промежутке между их первым голом и пенальти обе команды пытались, как мне кажется, забить победный гол, и именно пенальти решил исход встречи. Я это вижу таким образом», — приводит слова ван Дейка официальный сайт мерсисайдцев со ссылкой на Sky Sports.

