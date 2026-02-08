Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Уракан — Сан-Лоренсо. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
01:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Засчитайте гол, не показывайте карточку». Холанд — об отмене мяча в матче с «Ливерпулем»

«Засчитайте гол, не показывайте карточку». Холанд — об отмене мяча в матче с «Ливерпулем»
Комментарии

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высказался об отменённом голе своего партнёра по команде Райана Шерки в матче 25-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем».

Англия — Премьер-лига . 25-й тур
08 февраля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Собослаи – 74'     1:1 Б. Силва – 84'     1:2 Холанд – 90+3'    
Удаления: Собослаи – 90+13' / нет

«Конечно, судья должен был следовать правилам, но в итоге Собослаи получит дисквалификацию, мне жаль его.
Просто засчитайте гол, не показывайте красную карточку. Всё просто. Но таковы правила, и от этого не уйти.
Если бы Шерки просто отдал мне пас, чтобы я мог забить… Но он не захотел, так что вот так», — приводит слова Холанда Sky Sports.

Арбитр отменил гол Шерки, забитый на 90+10-й минуте с центра поля из-за фола Доминика Собослаи и показал полузащитнику «Ливерпуля» красную карточку.

После 25 туров английской Премьер-лиги мерсисайдцы набрали 39 очков и занимают шестое место. «Горожане» заработали 50 очков и располагаются на второй строчке.

Материалы по теме
«Судья — зануда. Просто оставь гол в покое». Невилл — об отменённом голе «Ман Сити»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android