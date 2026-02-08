«Засчитайте гол, не показывайте карточку». Холанд — об отмене мяча в матче с «Ливерпулем»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высказался об отменённом голе своего партнёра по команде Райана Шерки в матче 25-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем».
«Конечно, судья должен был следовать правилам, но в итоге Собослаи получит дисквалификацию, мне жаль его.
Просто засчитайте гол, не показывайте красную карточку. Всё просто. Но таковы правила, и от этого не уйти.
Если бы Шерки просто отдал мне пас, чтобы я мог забить… Но он не захотел, так что вот так», — приводит слова Холанда Sky Sports.
Арбитр отменил гол Шерки, забитый на 90+10-й минуте с центра поля из-за фола Доминика Собослаи и показал полузащитнику «Ливерпуля» красную карточку.
После 25 туров английской Премьер-лиги мерсисайдцы набрали 39 очков и занимают шестое место. «Горожане» заработали 50 очков и располагаются на второй строчке.
