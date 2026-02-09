«Валенсия» — «Реал»: Каррерас открыл счёт на 65-й минуте

В эти минуты проходит матч 23-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречаются «Валенсия» и мадридский «Реал». Команды играют на стадионе «Месталья» (Валенсия, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживает Хорхе Буэно Матео. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче 1:0 в пользу «Реала».

Счёт в матче открыл защитник «Реала» Альваро Каррерас на 65-й минуте.

После 22 матчей чемпионата Испании мадридский «Реал» набрал 54 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Валенсия» заработала 23 очка и располагается на 17-й строчке.

В предыдущем туре мадридский «Реал» в домашнем матче одержал победу над «Райо Вальекано» со счётом 2:1, а «Валенсия» на выезде уступила «Бетису» (1:2).