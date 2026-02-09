Капитан «Ливерпуля» ван Дейк: невозможно контролировать ход игры с «Манчестер Сити»

Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк ответил, помог ли гол Доминика Собослаи контролировать его команде ход матча 25-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (1:2).

«Невозможно контролировать ход игры с «Манчестер Сити», особенно когда они уступают со счётом 0:1, поскольку в таком случае они будет прессинговать ещё сильнее, соперник произвёл замены, пробежал больше. Посмотрите, как они играют — некое подобие 4-4-2 с ромбом в центре, поэтому против них необходимо действовать слаженно.

Когда [Антуан] Семеньо идёт по центру, Милош [Керкез] должен взять его на себя, либо этим обязан заняться полузащитник, поэтому ты никогда не можешь быть спокоен, всегда следует быть начеку. Как я уже сказал, возможно, я и ошибаюсь, после того как счёт стал равным, обе команды стали стремиться забить победный гол», — приводит слова ван Дейка официальный сайт мерсисайдцев со ссылкой на Sky Sports.