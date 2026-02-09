«Ювентус» вырвал ничью в матче с «Лацио» благодаря голу Пьера Калюлю на 90+6-й минуте

Завершился матч 24-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между туринским «Ювентусом» и римским «Лацио». Игра проходила на стадионе «Альянц» в Турине (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Марко Гуида. Игра закончилась вничью со счётом 2:2.

Нападающий гостей Педро Родригес открыл счёт на 45+2-й минуте. Форвард «Лацио» Густав Исаксен забил второй гол своей команды на 47-й минуте. Полузащитник хозяев поля Уэстон Маккенни отыграл один мяч туринцев на 59-й минуте. В конце встречи на 90+6-й минуте защитник «Ювентуса» Пьер Калюлю сравнял счёт.

«Ювентус» занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А. В активе команды 46 очков в 24 играх. Отставание от лидирующего «Интера» составляет 12 очков. «Лацио» располагается на восьмой строчке в чемпионате. У римлян 33 набранных очка.