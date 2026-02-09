Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Уракан — Сан-Лоренсо. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
01:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ювентус — Лацио, результат матча 8 февраля 2026, счет 2:2, 24-й тур Серии А 2025/2026

«Ювентус» вырвал ничью в матче с «Лацио» благодаря голу Пьера Калюлю на 90+6-й минуте
Комментарии

Завершился матч 24-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между туринским «Ювентусом» и римским «Лацио». Игра проходила на стадионе «Альянц» в Турине (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Марко Гуида. Игра закончилась вничью со счётом 2:2.

Италия — Серия А . 24-й тур
08 февраля 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
2 : 2
Лацио
Рим
0:1 Родригес – 45+2'     0:2 Исаксен – 47'     1:2 Маккенни – 59'     2:2 Калюлю – 90+6'    

Нападающий гостей Педро Родригес открыл счёт на 45+2-й минуте. Форвард «Лацио» Густав Исаксен забил второй гол своей команды на 47-й минуте. Полузащитник хозяев поля Уэстон Маккенни отыграл один мяч туринцев на 59-й минуте. В конце встречи на 90+6-й минуте защитник «Ювентуса» Пьер Калюлю сравнял счёт.

«Ювентус» занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А. В активе команды 46 очков в 24 играх. Отставание от лидирующего «Интера» составляет 12 очков. «Лацио» располагается на восьмой строчке в чемпионате. У римлян 33 набранных очка.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
Материалы по теме
Новичок «Спартака», форварды для «Зенита» и «Ювентуса». Трансферы и слухи дня
Новичок «Спартака», форварды для «Зенита» и «Ювентуса». Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android