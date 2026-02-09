Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Уракан — Сан-Лоренсо. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
01:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роберто Карлос: Роналду должен продолжать играть хоть на одной ноге, хоть ползком

Роберто Карлос: Роналду должен продолжать играть хоть на одной ноге, хоть ползком
Комментарии

Бывший защитник «Реала» и сборной Бразилии Роберто Карлос высказался о форварде «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Криштиану никогда не должен останавливаться. Никогда. Если однажды он решит завершить карьеру, я ему позвоню и скажу, чтобы он не останавливался.

Это один из тех игроков, что очень многое значат и для клубов, и для сборной, и для детей, и для молодых футболистов. Роналду должен продолжать играть в футбол хоть на одной ноге, хоть ползком. Он придаёт огромную силу и энергию любому мальчишке, который хочет начать.

Для тех, кто любит Криштиану и футбол, видеть, как он продолжает творить историю и бьёт рекорды — это прекрасно. Единственный игрок, забивший 1000 голов — это Пеле, но Криштиану тоже может войти в этот список.

Я вижу его счастливым и уверенным в саудовском чемпионате. Абсолютно уверен, что он достигнет этой отметки. Роналду практически не получает травм, продолжает хорошо играть, остаётся ориентиром для других», — приводит слова Роберто Карлоса O Jogo.

В нынешнем сезоне Роналду провёл за клуб 22 мачта во всех турнирах, в которых забил 18 мячей и сделал три результативные передачи.

Материалы по теме
«Роналду должен знать своё место». Саудовский комментатор раскритиковал португальца
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android