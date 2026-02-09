Роберто Карлос: Роналду должен продолжать играть хоть на одной ноге, хоть ползком

Бывший защитник «Реала» и сборной Бразилии Роберто Карлос высказался о форварде «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Криштиану никогда не должен останавливаться. Никогда. Если однажды он решит завершить карьеру, я ему позвоню и скажу, чтобы он не останавливался.

Это один из тех игроков, что очень многое значат и для клубов, и для сборной, и для детей, и для молодых футболистов. Роналду должен продолжать играть в футбол хоть на одной ноге, хоть ползком. Он придаёт огромную силу и энергию любому мальчишке, который хочет начать.

Для тех, кто любит Криштиану и футбол, видеть, как он продолжает творить историю и бьёт рекорды — это прекрасно. Единственный игрок, забивший 1000 голов — это Пеле, но Криштиану тоже может войти в этот список.

Я вижу его счастливым и уверенным в саудовском чемпионате. Абсолютно уверен, что он достигнет этой отметки. Роналду практически не получает травм, продолжает хорошо играть, остаётся ориентиром для других», — приводит слова Роберто Карлоса O Jogo.

В нынешнем сезоне Роналду провёл за клуб 22 мачта во всех турнирах, в которых забил 18 мячей и сделал три результативные передачи.