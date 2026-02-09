Капитан «Ливерпуля» ван Дейк ответил, улучшилось ли качество игры его команды

Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк после матча 25-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (1:2) поделился мнением, улучшилась ли игра его команды за последнее время.

«Не могу сказать наверняка, всё-таки это процесс, я уже много об этом говорил. Второй тайм ощущался как некий шаг вперёд. В первой же половине игры мы не особо контролировали ситуацию, могли бы и должны были сыграть лучше. Но, разумеется, когда вы уходите на перерыв при счёте 0:0, всё обсуждаете, а потом выходите вперёд, это уже совершенно другая игра, нужно с этим справляться. Увы, момент с пенальти стал решающим, такова реальность», — приводит слова ван Дейка официальный сайт мерсисайдцев со ссылкой на Sky Sports.