Капитан «Ливерпуля» ван Дейк ответил, улучшилось ли качество игры его команды
Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк после матча 25-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (1:2) поделился мнением, улучшилась ли игра его команды за последнее время.
Англия — Премьер-лига . 25-й тур
08 февраля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Собослаи – 74' 1:1 Б. Силва – 84' 1:2 Холанд – 90+3'
Удаления: Собослаи – 90+13' / нет
«Не могу сказать наверняка, всё-таки это процесс, я уже много об этом говорил. Второй тайм ощущался как некий шаг вперёд. В первой же половине игры мы не особо контролировали ситуацию, могли бы и должны были сыграть лучше. Но, разумеется, когда вы уходите на перерыв при счёте 0:0, всё обсуждаете, а потом выходите вперёд, это уже совершенно другая игра, нужно с этим справляться. Увы, момент с пенальти стал решающим, такова реальность», — приводит слова ван Дейка официальный сайт мерсисайдцев со ссылкой на Sky Sports.
