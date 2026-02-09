Скидки
Уракан — Сан-Лоренсо. Прямая трансляция
01:15 Мск
Главная Футбол Новости

Капитан «Ливерпуля» ван Дейк ответил, улучшилось ли качество игры его команды

Капитан «Ливерпуля» ван Дейк ответил, улучшилось ли качество игры его команды
Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк после матча 25-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (1:2) поделился мнением, улучшилась ли игра его команды за последнее время.

Англия — Премьер-лига . 25-й тур
08 февраля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Собослаи – 74'     1:1 Б. Силва – 84'     1:2 Холанд – 90+3'    
Удаления: Собослаи – 90+13' / нет

«Не могу сказать наверняка, всё-таки это процесс, я уже много об этом говорил. Второй тайм ощущался как некий шаг вперёд. В первой же половине игры мы не особо контролировали ситуацию, могли бы и должны были сыграть лучше. Но, разумеется, когда вы уходите на перерыв при счёте 0:0, всё обсуждаете, а потом выходите вперёд, это уже совершенно другая игра, нужно с этим справляться. Увы, момент с пенальти стал решающим, такова реальность», — приводит слова ван Дейка официальный сайт мерсисайдцев со ссылкой на Sky Sports.

Капитан «Ливерпуля» ван Дейк: невозможно контролировать ход игры с «Манчестер Сити»
