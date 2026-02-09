Нагучев скептически высказался об игре «Реала» в матче Ла Лиги с «Валенсией»
Известный комментатор Роман Нагучев скептически высказался об игре мадридского «Реала» в матче 23-го тура испанской Ла Лиги с «Валенсией». Игра проходит в эти минуты, счёт 0:0.
Испания — Примера . 23-й тур
08 февраля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
0 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Фернандес – 65' 0:2 Мбаппе – 90+1'
«Все эти звезды из «Реала» так мечтали, что с уходом Алонсо вернутся старые добрые времена, но что-то сильно промахнулись и теперь, как в старые добрые, не могут обыграть «Валенсию», — написал Нагучев в своём телеграм-канале.
После 22 матчей чемпионата Испании мадридский «Реал» набрал 54 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Валенсия» заработала 23 очка и располагается на 16-й строчке.
В предыдущем туре мадридский «Реал» в домашнем матче одержал победу над «Райо Вальекано» со счётом 2:1, а «Валенсия» на выезде уступила «Бетису» (1:2).
