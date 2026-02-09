«ПСЖ» разгромил «Марсель» в Лиге 1, Сафонов сыграл «на ноль», Кварацхелия забил

Завершился матч 21-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между клубами «ПСЖ» и «Марсель». Игра проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступил Вилли Делажо. Победу со счётом 5:0 отмечали хозяева поля.

Нападающий хозяев поля Усман Дембеле открыл счёт в матче на 12-й минуте. Форвард парижан оформил дубль на 37-й минуте. Защитник гостей Факундо Медина отправил мяч в свои ворота на 64-й минуте. Вингер Хвича Кварацхелия забил четвёртый гол парижан на 66-й минуте. Полузащитник «ПСЖ» Ли Кан Ин забил пятый гол команды на 74-й минуте.

Отметим, российской голкипер парижан Матвей Сафонов совершил три сейва и отыграл «на ноль».

После 21 матча французского чемпионата «ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице с 51 очком. «Марсель» располагается на четвёртой строчке, у команды 39 очков.