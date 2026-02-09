Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Уракан — Сан-Лоренсо. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
01:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ПСЖ — Марсель, результат матча 8 февраля 2026, счет 5:0, 21-й тур Лиги 1 2025/2026

«ПСЖ» разгромил «Марсель» в Лиге 1, Сафонов сыграл «на ноль», Кварацхелия забил
Комментарии

Завершился матч 21-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между клубами «ПСЖ» и «Марсель». Игра проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступил Вилли Делажо. Победу со счётом 5:0 отмечали хозяева поля.

Франция — Лига 1 . 21-й тур
08 февраля 2026, воскресенье. 22:45 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
5 : 0
Марсель
Марсель
1:0 Дембеле – 12'     2:0 Дембеле – 37'     3:0 Медина – 64'     4:0 Кварацхелия – 66'     5:0 Ин – 74'    

Нападающий хозяев поля Усман Дембеле открыл счёт в матче на 12-й минуте. Форвард парижан оформил дубль на 37-й минуте. Защитник гостей Факундо Медина отправил мяч в свои ворота на 64-й минуте. Вингер Хвича Кварацхелия забил четвёртый гол парижан на 66-й минуте. Полузащитник «ПСЖ» Ли Кан Ин забил пятый гол команды на 74-й минуте.

Отметим, российской голкипер парижан Матвей Сафонов совершил три сейва и отыграл «на ноль».

После 21 матча французского чемпионата «ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице с 51 очком. «Марсель» располагается на четвёртой строчке, у команды 39 очков.

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
Материалы по теме
Сафонов играет за «ПСЖ» в принципиальнейшем матче! Смотрите прямой эфир на «Чемпионате»
Live
Сафонов играет за «ПСЖ» в принципиальнейшем матче! Смотрите прямой эфир на «Чемпионате»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android