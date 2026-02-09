Скидки
Уракан — Сан-Лоренсо. Прямая трансляция
01:15 Мск
Главная Футбол Новости

«Будем сражаться до самого конца». Силва — об участии «Манчестер Сити» в чемпионской гонке

«Будем сражаться до самого конца». Силва — об участии «Манчестер Сити» в чемпионской гонке
Комментарии

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва поделился впечатлениями от победы своей команды в гостевом матче 25-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (2:1).

Англия — Премьер-лига . 25-й тур
08 февраля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Собослаи – 74'     1:1 Б. Силва – 84'     1:2 Холанд – 90+3'    
Удаления: Собослаи – 90+13' / нет

«Разумеется, этот стадион для меня самый непростой во всей Премьер-лиге. Обычно для большинства команд ничья здесь — неплохой результат, но мы хотели забить победный гол. Когда я поразил ворота, был счастлив, но понимал, что нужно ещё постараться. И у Эрлинга [Холанда] это получилось.

Думаю, вся команда понимала, если проиграем в этом матче, то чемпионская гонка завершена. Чувствовали, что нам просто необходимо победить. Это приближает нас [к первому месту], надежда есть. Мы будем сражаться до самого конца, но шесть очков [отставания] есть шесть очков, нужно и дальше упорно работать.

Конечно же, мы рады, но эти заработанные очки значат столько же, сколько и те, что мы упустили. В начале года мы проявили себя не лучшим образом, это расстраивает. Мы могли бы находиться ближе к «Арсеналу».

Сегодня я счастлив, ведь это самый непростой стадион всей Англии. Я очень рад», — приводит слова Силвы официальный сайт «горожан».

Турнирная таблица АПЛ
