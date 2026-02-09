«Будем сражаться до самого конца». Силва — об участии «Манчестер Сити» в чемпионской гонке

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва поделился впечатлениями от победы своей команды в гостевом матче 25-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (2:1).

«Разумеется, этот стадион для меня самый непростой во всей Премьер-лиге. Обычно для большинства команд ничья здесь — неплохой результат, но мы хотели забить победный гол. Когда я поразил ворота, был счастлив, но понимал, что нужно ещё постараться. И у Эрлинга [Холанда] это получилось.

Думаю, вся команда понимала, если проиграем в этом матче, то чемпионская гонка завершена. Чувствовали, что нам просто необходимо победить. Это приближает нас [к первому месту], надежда есть. Мы будем сражаться до самого конца, но шесть очков [отставания] есть шесть очков, нужно и дальше упорно работать.

Конечно же, мы рады, но эти заработанные очки значат столько же, сколько и те, что мы упустили. В начале года мы проявили себя не лучшим образом, это расстраивает. Мы могли бы находиться ближе к «Арсеналу».

Сегодня я счастлив, ведь это самый непростой стадион всей Англии. Я очень рад», — приводит слова Силвы официальный сайт «горожан».