«У нас просто не было голевых моментов». Симеоне — о поражении «Атлетико» от «Бетиса»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение своей команды в матче 23-го тура испанской Ла Лиги от «Бетиса» (0:1).

«Мы не смогли вскрыть очень организованную и дисциплинированную оборону. Соперник проделал отличную защитную работу. Дело не в отсутствии желания, самоотдачи или работы. Нам не хватило ясности, чтобы понять, как расшатать оборону «Бетиса», который сыграл очень качественно.

У нас просто не было голевых моментов. Соперник отлично защищался, контратаковал, а мы не создавали опасных ситуаций и не были достаточно точны в финальной стадии. Нужно поздравить соперника и продолжать работать», — приводит слова Симеоне AS.

После 23 матчей чемпионата Испании «Атлетико» набрал 45 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Бетис» заработал 38 очков и располагается на пятой строчке.