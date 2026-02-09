Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Уракан — Сан-Лоренсо. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
01:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«У нас просто не было голевых моментов». Симеоне — о поражении «Атлетико» от «Бетиса»

«У нас просто не было голевых моментов». Симеоне — о поражении «Атлетико» от «Бетиса»
Комментарии

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение своей команды в матче 23-го тура испанской Ла Лиги от «Бетиса» (0:1).

Испания — Примера . 23-й тур
08 февраля 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
0 : 1
Бетис
Севилья
0:1 Антони – 28'    

«Мы не смогли вскрыть очень организованную и дисциплинированную оборону. Соперник проделал отличную защитную работу. Дело не в отсутствии желания, самоотдачи или работы. Нам не хватило ясности, чтобы понять, как расшатать оборону «Бетиса», который сыграл очень качественно.

У нас просто не было голевых моментов. Соперник отлично защищался, контратаковал, а мы не создавали опасных ситуаций и не были достаточно точны в финальной стадии. Нужно поздравить соперника и продолжать работать», — приводит слова Симеоне AS.

После 23 матчей чемпионата Испании «Атлетико» набрал 45 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Бетис» заработал 38 очков и располагается на пятой строчке.

Материалы по теме
«Барселона» разгромила «Мальорку» в матче Ла Лиги, Левандовски и Ямаль забили по голу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android