Матвей Сафонов провёл третий матч «на ноль» за «ПСЖ» в сезоне

Российский голкипер Матвей Сафонов провёл третий матч «на ноль» за «ПСЖ» в сезоне. Это случилось в матче 21-го тура французской Лиги 1, в котором «ПСЖ» разгромил «Марсель» со счётом 5:0.

Ранее Сафонов оставлял свои ворота в неприкосновенности в матче Лиги 1 с «Ренном» (5:0) и в игре 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Атлетиком» из Бильбао (0:0).

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в семи матчах «ПСЖ» во всех турнирах, в которых пропустил пять голов.

После 21 матча французского чемпионата «ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице с 51 очком. «Марсель» располагается на четвёртой строчке, у команды 39 очков.