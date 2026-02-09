Матвей Сафонов провёл третий матч «на ноль» за «ПСЖ» в сезоне
Российский голкипер Матвей Сафонов провёл третий матч «на ноль» за «ПСЖ» в сезоне. Это случилось в матче 21-го тура французской Лиги 1, в котором «ПСЖ» разгромил «Марсель» со счётом 5:0.
Франция — Лига 1 . 21-й тур
08 февраля 2026, воскресенье. 22:45 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
5 : 0
Марсель
Марсель
1:0 Дембеле – 12' 2:0 Дембеле – 37' 3:0 Медина – 64' 4:0 Кварацхелия – 66' 5:0 Ин – 74'
Ранее Сафонов оставлял свои ворота в неприкосновенности в матче Лиги 1 с «Ренном» (5:0) и в игре 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Атлетиком» из Бильбао (0:0).
В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в семи матчах «ПСЖ» во всех турнирах, в которых пропустил пять голов.
После 21 матча французского чемпионата «ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице с 51 очком. «Марсель» располагается на четвёртой строчке, у команды 39 очков.
