Главная Футбол Новости

Валенсия — Реал Мадрид, результат матча 8 февраля 2026, счёт 0:2, 23-й тур Ла Лиги 2025-2026

«Реал» победил «Валенсию» в матче Ла Лиги благодаря голам Каррераса и Мбаппе
Комментарии

Завершился матч 23-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Валенсия» и мадридский «Реал». Команды играли на стадионе «Месталья» (Валенсия, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Хорхе Буэно Матео. Победу в матче со счётом 2:0 праздновали футболисты команды гостей.

Испания — Примера . 23-й тур
08 февраля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
0 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Фернандес – 65'     0:2 Мбаппе – 90+1'    

Первый мяч в матче забил защитник «Реала» Альваро Каррерас на 65-й минуте. На 90+1-й минуте нападающий гостей Килиан Мбаппе забил второй мяч, установив окончательный счёт в матче — 2:0.

После 23 матчей чемпионата Испании мадридский «Реал» набрал 57 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Валенсия» заработала 23 очка и располагается на 17-й строчке.

В следующем туре мадридский «Реал» в домашнем матче встретится с «Реалом Сосьедад» 14 февраля, а «Валенсия» на день позже на выезде сыграет с «Леванте».

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
