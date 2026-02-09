«Реал» победил «Валенсию» в матче Ла Лиги благодаря голам Каррераса и Мбаппе

Завершился матч 23-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Валенсия» и мадридский «Реал». Команды играли на стадионе «Месталья» (Валенсия, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Хорхе Буэно Матео. Победу в матче со счётом 2:0 праздновали футболисты команды гостей.

Первый мяч в матче забил защитник «Реала» Альваро Каррерас на 65-й минуте. На 90+1-й минуте нападающий гостей Килиан Мбаппе забил второй мяч, установив окончательный счёт в матче — 2:0.

После 23 матчей чемпионата Испании мадридский «Реал» набрал 57 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Валенсия» заработала 23 очка и располагается на 17-й строчке.

В следующем туре мадридский «Реал» в домашнем матче встретится с «Реалом Сосьедад» 14 февраля, а «Валенсия» на день позже на выезде сыграет с «Леванте».