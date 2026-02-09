Результаты матчей 21-го тура чемпионата Франции — 2025/2026 по футболу

В воскресенье, 8 февраля, завершился 21-й тур французской Лиги 1 сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Результаты матчей 21-го тура Лиги 1:

6 февраля, пятница:

«Метц» — «Лилль» — 0:0.

7 февраля, суббота:

«Ланс» — «Ренн» — 3:1;

«Брест» — «Лорьян» — 2:0;

«Нант» — «Лион» — 0:1.

8 февраля, воскресенье:

«Ницца» — «Монако» — 0:0;

«Анже» — «Тулуза» — 1:0;

«Гавр» — «Страсбург» — 2:1;

«Осер» — «Париж» — 0:0;

«ПСЖ» — «Марсель» — 5:0.

Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2025/2026 возглавляет «Пари Сен-Жермен». Команда набрала 51 очко за 21 матч. В топ-3 также входят «Ланс» (49 очков) и «Лион» (42 очка).