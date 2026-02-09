Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Уракан — Сан-Лоренсо. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
01:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чемпионат Франции по футболу 2025/2026: результаты на 8 февраля, календарь, таблица

Результаты матчей 21-го тура чемпионата Франции — 2025/2026 по футболу
Комментарии

В воскресенье, 8 февраля, завершился 21-й тур французской Лиги 1 сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Результаты матчей 21-го тура Лиги 1:

6 февраля, пятница:

«Метц» — «Лилль» — 0:0.

7 февраля, суббота:

«Ланс» — «Ренн» — 3:1;
«Брест» — «Лорьян» — 2:0;
«Нант» — «Лион» — 0:1.

8 февраля, воскресенье:

«Ницца» — «Монако» — 0:0;
«Анже» — «Тулуза» — 1:0;
«Гавр» — «Страсбург» — 2:1;
«Осер» — «Париж» — 0:0;
«ПСЖ» — «Марсель» — 5:0.

Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2025/2026 возглавляет «Пари Сен-Жермен». Команда набрала 51 очко за 21 матч. В топ-3 также входят «Ланс» (49 очков) и «Лион» (42 очка).

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android