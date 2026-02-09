Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Уракан — Сан-Лоренсо. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
01:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» с Матвеем Сафоновым не проиграл ни одного матча в сезоне

«ПСЖ» с Матвеем Сафоновым не проиграл ни одного матча в сезоне
Комментарии

Французский «Пари Сен-Жермен» не потерпел ни одного поражения в матчах с участием российского голкипера Матвея Сафонова в сезоне-2025/2026.

Франция — Лига 1 . 21-й тур
08 февраля 2026, воскресенье. 22:45 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
5 : 0
Марсель
Марсель
1:0 Дембеле – 12'     2:0 Дембеле – 37'     3:0 Медина – 64'     4:0 Кварацхелия – 66'     5:0 Ин – 74'    

За это время Сафонов сыграл за красно-синих семь матчей, в пяти из которых парижане праздновали победу (Лига 1 и Межконтинентальный кубок) и две завершились вничью (Лига чемпионов).

Напомним, Сафонов вышел в стартовом составе на матч 21-го тура французской Лиги 1, в котором «ПСЖ» разгромил «Марсель» со счётом 5:0, а россиянин совершил три сейва. Это был третий матч «на ноль» у Матвея за французский гранд в текущем сезоне. При этом голкипер пропустил пять голов.

Материалы по теме
Матвей Сафонов провёл третий матч «на ноль» за «ПСЖ» в сезоне
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android