«ПСЖ» с Матвеем Сафоновым не проиграл ни одного матча в сезоне
Французский «Пари Сен-Жермен» не потерпел ни одного поражения в матчах с участием российского голкипера Матвея Сафонова в сезоне-2025/2026.
Франция — Лига 1 . 21-й тур
08 февраля 2026, воскресенье. 22:45 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
5 : 0
Марсель
Марсель
1:0 Дембеле – 12' 2:0 Дембеле – 37' 3:0 Медина – 64' 4:0 Кварацхелия – 66' 5:0 Ин – 74'
За это время Сафонов сыграл за красно-синих семь матчей, в пяти из которых парижане праздновали победу (Лига 1 и Межконтинентальный кубок) и две завершились вничью (Лига чемпионов).
Напомним, Сафонов вышел в стартовом составе на матч 21-го тура французской Лиги 1, в котором «ПСЖ» разгромил «Марсель» со счётом 5:0, а россиянин совершил три сейва. Это был третий матч «на ноль» у Матвея за французский гранд в текущем сезоне. При этом голкипер пропустил пять голов.
