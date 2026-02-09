«ПСЖ» с Матвеем Сафоновым не проиграл ни одного матча в сезоне

Французский «Пари Сен-Жермен» не потерпел ни одного поражения в матчах с участием российского голкипера Матвея Сафонова в сезоне-2025/2026.

За это время Сафонов сыграл за красно-синих семь матчей, в пяти из которых парижане праздновали победу (Лига 1 и Межконтинентальный кубок) и две завершились вничью (Лига чемпионов).

Напомним, Сафонов вышел в стартовом составе на матч 21-го тура французской Лиги 1, в котором «ПСЖ» разгромил «Марсель» со счётом 5:0, а россиянин совершил три сейва. Это был третий матч «на ноль» у Матвея за французский гранд в текущем сезоне. При этом голкипер пропустил пять голов.