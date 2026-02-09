Сафонов вместе с партнёрами по «ПСЖ» поблагодарил болельщиков после матча с «Марселем»

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов вместе с партнёрами по команде отпраздновал победу команды в матче 21-го тура чемпионата Франции с «Марселем» (5:0) возле трибун парижан. Российский вратарь вышел на поле в стартовом составе.

Фото: Кадр из соцсети «ПСЖ»

Сафонов провёл третий матч «на ноль» за «ПСЖ» в сезоне.

Ранее Сафонов оставлял свои ворота в неприкосновенности в матче Лиги 1 с «Ренном» (5:0) и в игре 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Атлетиком» из Бильбао (0:0). В нынешнем сезоне российский голкипер принял участие в семи матчах «ПСЖ» во всех турнирах, в которых пропустил пять голов.

На данный момент «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, записав в свой актив 51 очко.