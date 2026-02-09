«Испанцы всегда попадают в болевую точку». Энрике – на вопрос о контракте с «ПСЖ»
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос испанского журналиста после матча 21-го тура чемпионата Франции с «Марселем» (5:0) о возможном продлении контрактного соглашения с парижанами.
Франция — Лига 1 . 21-й тур
08 февраля 2026, воскресенье. 22:45 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
5 : 0
Марсель
Марсель
1:0 Дембеле – 12' 2:0 Дембеле – 37' 3:0 Медина – 64' 4:0 Кварацхелия – 66' 5:0 Ин – 74'
— Можно ли представить, что вы останетесь в Париже после 2027 года?
— Испанцы всегда попадают в болевую точку. Я очень счастлив в Париже. Здесь — Париж! — приводит слова Энрике RMC Sport.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» начал переговоры о продлении контракта с Луисом Энрике. Клуб намерен подписать с испанцем новый контракт до 2030 года.
Энрике возглавляет «ПСЖ» с 2023 года. Контрактное соглашение тренера с клубом рассчитано до 2027 года. На данный момент парижане возглавляют турнирную таблицу чемпионата Франции.
