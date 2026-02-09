Тренер «Реала» Арбелоа сравнил Килиана Мбаппе с Криштиану Роналду

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа после матча 23-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (2:0) сравнил французского нападающего Килиана Мбаппе с португальским форвардом Криштиану Роналду.

«Килиан просто не поддаётся описанию. Мы думали, что больше никогда не увидим игрока уровня Криштиану, но он действительно на пути к тому, чтобы стать великим чемпионом», — приводит слова Арбелоа Footmercato.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых записал в свой актив 38 голов и пять результативных передач. Француз выступает за мадридский клуб с 2024 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2029 года.