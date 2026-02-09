Статистика Сафонова в матче «ПСЖ» — «Марсель», где Матвей сыграл «на ноль»

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов совершил три спасения по ходу матча, два из которых из пределов вратарской площади (0,58 xGoT после ударов в створ*), в рамках 21-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 с «Марселем» (5:0). Данную статистику приводит статистический портал Sofascore.

Отмечается, что у голкипера 87% точных передач (26/30), 7 точных длинных передач из 11 (64%). Также на его счету два успешных действия из-за пределов штрафной. Вратарский показатель Сафонова в этой встрече — 0,58 предотвращённых гола по показателю xGoT. Это значит, что голкипер отразил больше опасных ударов, чем ожидалось.

Сафонов перешёл в «ПСЖ» летом 2024 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн. В текущем сезоне в его активе семь матчей, пять пропущенных мячей и три «сухие» встречи.

*xGoT после ударов в створ — количество голов, которые вратарь должен был пропустить, исходя из количества и качества ударов в створ.

