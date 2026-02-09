Матвей Сафонов получил одну из самых высоких оценок в матче «ПСЖ» — «Марсель» от Sofascore

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов получил четвёртую самую высокую оценку среди всех игроков матча 21-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 со «Марселем» (5:0). Об этом сообщает популярный статистический портал Sofascore.

По данным источника, оценка Сафонова составляет 8,3. В его активе три спасения и ни одного пропущенного мяча. Третье место занял вышедший на замену полузащитник Ли Кан Ин, забивший гол (8,4). Вторым по оценке портала стал защитник красно-синих Нуну Мендеш (9,8). Десятку за игру получил лучший игрок встречи форвард парижан Усман Дембеле. В его активе дубль и ассист.

Фото: Sofascore

Фото: Sofascore

По данным других топовых статистических порталов, Матвей также вошёл в пятёрку сильнейших игроков встречи, получив одну из самых высоких оценок. Так, Flashscore выставил россиянину 7,6, что является пятой оценкой в матче после Дембеле (9,2), Мендеша (9,2), Ли Кан Ина (8,8) и полузащитника парижан Сенни Маюлу (8,2).

Фото: Flashscore

А по данным Whoscored, Матвей заработал оценку 7,8. Выше только у Дембеле (9,9), Мендеша (9,5) и Маюлу (7,9).

Фото: Whoscored

В активе Сафонова семь матчей в текущем сезоне, в которых он пропустил пять мячей и в трёх отыграл «на ноль».

