«Впервые в карьере у меня такая команда». Де Дзерби после поражения «Марселя» от «ПСЖ»
Главный тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби прокомментировал разгромное поражение в матче 21-го тура чемпионата Франции с «ПСЖ» (0:5).
Франция — Лига 1 . 21-й тур
08 февраля 2026, воскресенье. 22:45 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
5 : 0
Марсель
Марсель
1:0 Дембеле – 12' 2:0 Дембеле – 37' 3:0 Медина – 64' 4:0 Кварацхелия – 66' 5:0 Ин – 74'
«Честно говоря, если бы у меня было решение этой нестабильности, я бы нашёл его любой ценой. Впервые в своей карьере у меня такая команда с такими американскими горками. Я не разочарован, я расстроен, потому что мы не должны так играть и так проигрывать. Мы, как всегда, будем разговаривать с руководством, чтобы найти решения — как это было после матчей с «Брюгге», «Ренном» или «Лансом», — приводит слова де Дзерби RMC Sport.
На данный момент «Марсель» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Франции, записав в свой актив 39 очков.
