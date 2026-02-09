Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Впервые в карьере у меня такая команда». Де Дзерби после поражения «Марселя» от «ПСЖ»

«Впервые в карьере у меня такая команда». Де Дзерби после поражения «Марселя» от «ПСЖ»
Комментарии

Главный тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби прокомментировал разгромное поражение в матче 21-го тура чемпионата Франции с «ПСЖ» (0:5).

Франция — Лига 1 . 21-й тур
08 февраля 2026, воскресенье. 22:45 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
5 : 0
Марсель
Марсель
1:0 Дембеле – 12'     2:0 Дембеле – 37'     3:0 Медина – 64'     4:0 Кварацхелия – 66'     5:0 Ин – 74'    

«Честно говоря, если бы у меня было решение этой нестабильности, я бы нашёл его любой ценой. Впервые в своей карьере у меня такая команда с такими американскими горками. Я не разочарован, я расстроен, потому что мы не должны так играть и так проигрывать. Мы, как всегда, будем разговаривать с руководством, чтобы найти решения — как это было после матчей с «Брюгге», «Ренном» или «Лансом», — приводит слова де Дзерби RMC Sport.

На данный момент «Марсель» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Франции, записав в свой актив 39 очков.

Материалы по теме
Сафонов был хорош в главном матче Франции — есть «сухарь»! «ПСЖ» просто высек «Марсель»
Сафонов был хорош в главном матче Франции — есть «сухарь»! «ПСЖ» просто высек «Марсель»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android