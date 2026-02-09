Погребняк отреагировал на гол Собослаи в ворота «Сити», вспомнив свой мяч «Спартаку»
Поделиться
Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк выложил пост, посвящённый голу венгерского полузащитника «Ливерпуля» Доминика Собослаи в матче с «Манчестер Сити» прямым ударом со штрафного. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу «горожан».
Англия — Премьер-лига . 25-й тур
08 февраля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Собослаи – 74' 1:1 Б. Силва – 84' 1:2 Холанд – 90+3'
Удаления: Собослаи – 90+13' / нет
«Космический гол от Собослаи. Но этот мяч мне что-то напоминает… Думаю, он вдохновился этим знаменитым голом», — написал Погребняк на своей странице в соцсетях.
Погребняк в ответ на репост гола венгерского футболиста мерсисайдцев привёл свой забитый мяч прямым ударом со штрафного в ворота московского «Спартака» времён выступления за «Зенит» (1:1). Этот матч прошёл 15 марта 2009 года, тогда на 16-й минуте Погребняк поразил ворота красно-белых, которые защищал хорват Стипе Плетикоса, ударом с 30 метров.
Россия - Премьер-Лига - 2009 . 1-й тур
15 марта 2009, воскресенье. 14:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Саенко – 3' 1:1 Погребняк – 17'
Материалы по теме
Комментарии
- 9 февраля 2026
-
04:42
-
04:32
-
04:19
-
04:08
-
03:57
-
03:55
-
03:43
-
03:20
-
03:06
-
02:12
-
02:09
-
01:12
-
00:54
-
00:53
-
00:46
-
00:45
-
00:44
-
00:39
-
00:37
-
00:28
-
00:27
-
00:20
-
00:20
-
00:13
-
00:13
-
00:13
-
00:10
-
00:05
- 8 февраля 2026
-
23:59
-
23:54
-
23:53
-
23:48
-
23:47
-
23:40
-
23:33