Главная Футбол Новости

Погребняк отреагировал на гол Собослаи в ворота «Сити», вспомнив свой мяч «Спартаку»

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк выложил пост, посвящённый голу венгерского полузащитника «Ливерпуля» Доминика Собослаи в матче с «Манчестер Сити» прямым ударом со штрафного. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу «горожан».

Англия — Премьер-лига . 25-й тур
08 февраля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Собослаи – 74'     1:1 Б. Силва – 84'     1:2 Холанд – 90+3'    
Удаления: Собослаи – 90+13' / нет

«Космический гол от Собослаи. Но этот мяч мне что-то напоминает… Думаю, он вдохновился этим знаменитым голом», — написал Погребняк на своей странице в соцсетях.

Погребняк в ответ на репост гола венгерского футболиста мерсисайдцев привёл свой забитый мяч прямым ударом со штрафного в ворота московского «Спартака» времён выступления за «Зенит» (1:1). Этот матч прошёл 15 марта 2009 года, тогда на 16-й минуте Погребняк поразил ворота красно-белых, которые защищал хорват Стипе Плетикоса, ударом с 30 метров.

Россия - Премьер-Лига - 2009 . 1-й тур
15 марта 2009, воскресенье. 14:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Саенко – 3'     1:1 Погребняк – 17'    
«Манчестер Сити» одолел «Ливерпуль», вырвав победу в концовке матча АПЛ
