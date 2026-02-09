Погребняк отреагировал на гол Собослаи в ворота «Сити», вспомнив свой мяч «Спартаку»

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк выложил пост, посвящённый голу венгерского полузащитника «Ливерпуля» Доминика Собослаи в матче с «Манчестер Сити» прямым ударом со штрафного. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу «горожан».

«Космический гол от Собослаи. Но этот мяч мне что-то напоминает… Думаю, он вдохновился этим знаменитым голом», — написал Погребняк на своей странице в соцсетях.

Погребняк в ответ на репост гола венгерского футболиста мерсисайдцев привёл свой забитый мяч прямым ударом со штрафного в ворота московского «Спартака» времён выступления за «Зенит» (1:1). Этот матч прошёл 15 марта 2009 года, тогда на 16-й минуте Погребняк поразил ворота красно-белых, которые защищал хорват Стипе Плетикоса, ударом с 30 метров.