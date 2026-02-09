«Манчестер Сити» победил «Ливерпуль» на «Энфилде» впервые за пять лет
«Манчестер Сити» одержал победу в матче 25-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» на «Энфилде» со счётом 3:2. Таким образом, «горожане» впервые за пять лет взяли верх над мерсисайдцами на их стадионе.
Англия — Премьер-лига . 25-й тур
08 февраля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Собослаи – 74' 1:1 Б. Силва – 84' 1:2 Холанд – 90+3'
Удаления: Собослаи – 90+13' / нет
Прошлая победа подопечных Хосепа Гвардиолы в матчах с «красными» на «Энфилде» состоялась 7 февраля 2021 года. Тогда в матче 23-го тура АПЛ «горожане» были сильнее, победив с разгромным счётом 4:1. Дублем в той встрече отметился немецкий полузащитник Илкай Гюндоган. Ещё по голу забили Рахим Стерлинг и Филип Фоден. У мерсисайдцев мяч с 11-метровой отметки забил Мохамед Салах.
С тех пор на «Энфилде» трижды побеждал «Ливерпуль» и дважды команды завершали встречу вничью.
Англия - Премьер-лига . 23-й тур
07 февраля 2021, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 4
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Гюндоган – 49' 1:1 Салах – 63' 1:2 Гюндоган – 73' 1:3 Стерлинг – 76' 1:4 Фоден – 83'
