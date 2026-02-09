«Манчестер Сити» победил «Ливерпуль» на «Энфилде» впервые за пять лет

«Манчестер Сити» одержал победу в матче 25-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» на «Энфилде» со счётом 3:2. Таким образом, «горожане» впервые за пять лет взяли верх над мерсисайдцами на их стадионе.

Прошлая победа подопечных Хосепа Гвардиолы в матчах с «красными» на «Энфилде» состоялась 7 февраля 2021 года. Тогда в матче 23-го тура АПЛ «горожане» были сильнее, победив с разгромным счётом 4:1. Дублем в той встрече отметился немецкий полузащитник Илкай Гюндоган. Ещё по голу забили Рахим Стерлинг и Филип Фоден. У мерсисайдцев мяч с 11-метровой отметки забил Мохамед Салах.

С тех пор на «Энфилде» трижды побеждал «Ливерпуль» и дважды команды завершали встречу вничью.