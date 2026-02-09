Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» победил «Ливерпуль» на «Энфилде» впервые за пять лет

«Манчестер Сити» победил «Ливерпуль» на «Энфилде» впервые за пять лет
Комментарии

«Манчестер Сити» одержал победу в матче 25-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» на «Энфилде» со счётом 3:2. Таким образом, «горожане» впервые за пять лет взяли верх над мерсисайдцами на их стадионе.

Англия — Премьер-лига . 25-й тур
08 февраля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Собослаи – 74'     1:1 Б. Силва – 84'     1:2 Холанд – 90+3'    
Удаления: Собослаи – 90+13' / нет

Прошлая победа подопечных Хосепа Гвардиолы в матчах с «красными» на «Энфилде» состоялась 7 февраля 2021 года. Тогда в матче 23-го тура АПЛ «горожане» были сильнее, победив с разгромным счётом 4:1. Дублем в той встрече отметился немецкий полузащитник Илкай Гюндоган. Ещё по голу забили Рахим Стерлинг и Филип Фоден. У мерсисайдцев мяч с 11-метровой отметки забил Мохамед Салах.

С тех пор на «Энфилде» трижды побеждал «Ливерпуль» и дважды команды завершали встречу вничью.

Англия - Премьер-лига . 23-й тур
07 февраля 2021, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 4
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Гюндоган – 49'     1:1 Салах – 63'     1:2 Гюндоган – 73'     1:3 Стерлинг – 76'     1:4 Фоден – 83'    
Материалы по теме
Погребняк отреагировал на гол Собослаи в ворота «Сити», вспомнив свой мяч «Спартаку»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android