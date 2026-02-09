Энрике высказался о разгромной победе «ПСЖ» над «Марселем», где Сафонов сыграл «на ноль»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике высказался о победе своей команды в матче 21-го тура чемпионата Франции с «Марселем» (5:0). В данном встрече российский голкипер красно-синих Матвей Сафонов вышел в стартовом составе и отыграл «на ноль».

«Мы рассчитывали на тяжёлую встречу. Первый тайм это подтвердил, но затем мы взяли верх над соперником и показали хороший футбол. Считаю, что победа полностью заслуженная. Проведение таких матчей с поддержкой болельщиков приносит удовольствие. Для нас это важный момент сезона. Мы хотим прибавлять от игры к игре, и после победы над «Марселем» сделали ещё один шаг в этом направлении. Фанаты верят в команду, мы довольны и намерены продолжать», — приводит слова Энрике RMC Sport.

После 21 матча французского чемпионата «ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице с 51 очком. «Марсель» располагается на четвёртой строчке, у команды 39 очков.