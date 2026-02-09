Скидки
Энрике высказался о разгромной победе «ПСЖ» над «Марселем», где Сафонов сыграл «на ноль»

Энрике высказался о разгромной победе «ПСЖ» над «Марселем», где Сафонов сыграл «на ноль»
Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике высказался о победе своей команды в матче 21-го тура чемпионата Франции с «Марселем» (5:0). В данном встрече российский голкипер красно-синих Матвей Сафонов вышел в стартовом составе и отыграл «на ноль».

Франция — Лига 1 . 21-й тур
08 февраля 2026, воскресенье. 22:45 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
5 : 0
Марсель
Марсель
1:0 Дембеле – 12'     2:0 Дембеле – 37'     3:0 Медина – 64'     4:0 Кварацхелия – 66'     5:0 Ин – 74'    

«Мы рассчитывали на тяжёлую встречу. Первый тайм это подтвердил, но затем мы взяли верх над соперником и показали хороший футбол. Считаю, что победа полностью заслуженная. Проведение таких матчей с поддержкой болельщиков приносит удовольствие. Для нас это важный момент сезона. Мы хотим прибавлять от игры к игре, и после победы над «Марселем» сделали ещё один шаг в этом направлении. Фанаты верят в команду, мы довольны и намерены продолжать», — приводит слова Энрике RMC Sport.

После 21 матча французского чемпионата «ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице с 51 очком. «Марсель» располагается на четвёртой строчке, у команды 39 очков.

