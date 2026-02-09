Скидки
«Сухой» матч Сафонова — в видеообзоре разгромной победы «ПСЖ» над «Марселем»

Комментарии

Накануне состоялся матч 21-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «ПСЖ» и «Марсель». Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» (Париж, Франция). Победу со счётом 5:0 праздновали футболисты команды хозяев поля.

Российский голкипер парижан Матвей Сафонов провёл полный матч, совершил три сейва и не пропустил ни одного мяча. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор данного матча.

Права на трансляции Лиги 1 в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В составе красно-синих дублем отметился французский форвард Усман Дембеле, а также по голу забили Хвича Кварацхелия и Ли Кан Ин. Ещё один мяч отмечен в протоколе как автогол. Его автором стал защитник гостей Факундо Медина.

После 21 матча чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 51 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Марсель» заработал 39 очков и располагается на четвёртой строчке.

Энрике высказался о разгромной победе «ПСЖ» над «Марселем», где Сафонов сыграл «на ноль»
