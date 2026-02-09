Скидки
«Испытываю злость и разочарование». Тренер «Ливерпуля» Слот – о матче с «Манчестер Сити»

«Испытываю злость и разочарование». Тренер «Ливерпуля» Слот – о матче с «Манчестер Сити»
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот поделился эмоциями после поражения команды в матче 25-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (1:2).

Англия — Премьер-лига . 25-й тур
08 февраля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Собослаи – 74'     1:1 Б. Силва – 84'     1:2 Холанд – 90+3'    
Удаления: Собослаи – 90+13' / нет

«Я испытываю злость и, конечно, разочарование. В первом тайме „Сити“ был лучшей командой на поле, хотя и не создал много моментов — разве что эпизод с Холандом уже на первой минуте. Зато соперник действовал свободнее с мячом. Но, на мой взгляд, прогресс, которого мы добились за последние три–четыре месяца, был очевиден для всех.

Во втором тайме мы подняли планку — прежде всего в плане интенсивности. Мы активно прессинговали, и это, пожалуй, главное улучшение за последние три–четыре месяца: вся команда теперь способна играть на самом высоком уровне против соперника, который, вероятно, является одной из сильнейших команд, а может, и самой сильной. То, как мы действовали без мяча, — это явный шаг вперёд», — приводит слова Слота L'Équipe.

На данный момент «Ливерпуль» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, записав в свой актив 39 очков.

