«Испытываю злость и разочарование». Тренер «Ливерпуля» Слот – о матче с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот поделился эмоциями после поражения команды в матче 25-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (1:2).

«Я испытываю злость и, конечно, разочарование. В первом тайме „Сити“ был лучшей командой на поле, хотя и не создал много моментов — разве что эпизод с Холандом уже на первой минуте. Зато соперник действовал свободнее с мячом. Но, на мой взгляд, прогресс, которого мы добились за последние три–четыре месяца, был очевиден для всех.

Во втором тайме мы подняли планку — прежде всего в плане интенсивности. Мы активно прессинговали, и это, пожалуй, главное улучшение за последние три–четыре месяца: вся команда теперь способна играть на самом высоком уровне против соперника, который, вероятно, является одной из сильнейших команд, а может, и самой сильной. То, как мы действовали без мяча, — это явный шаг вперёд», — приводит слова Слота L'Équipe.

На данный момент «Ливерпуль» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, записав в свой актив 39 очков.