Залатан Ибрагимович: чемпионы зимних Олимпийских игр – ненормальные

Златан Ибрагимович, советник президента «Милана» Паоло Скарони, снялся в промо-ролике, посвящённом зимним Олимпийским играм 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Олимпийские игры — 2026 пройдут с 6 по 22 февраля.

«Хочешь, чтобы я рассказал, как стать чемпионом в Милане? Люди задают мне этот вопрос, надеясь получить простой ответ. Но путь чемпиона никогда не бывает лёгким. О чём ты думаешь, когда слышишь имя Златан? Может, ты думаешь об этом месте – Милан. Я многое выиграл в Милане. Чтобы побеждать здесь, нужно быть особенным. Ты не можешь быть нормальным.

Чемпионы зимних Олимпийских игр – ненормальные. И поэтому они мне нравятся. Это спорт для людей, которые любят риск. Ты должен быть готов поймать момент. Так что слушай внимательно, потому что я повторять не буду. Зимние Олимпийские игры удивят тебя. Холод – это заставляет чувствовать себя живым. Ты полюбишь это. Зачем быть нормальным, если можно быть лучшим? Так если ты хочешь узнать, как стать чемпионом в Милане – смотри и узнаешь», — приводит слова Ибрагимовича BBC.