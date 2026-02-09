Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Салах не забивает за «Ливерпуль» в АПЛ с 1 ноября

Салах не забивает за «Ливерпуль» в АПЛ с 1 ноября
Комментарии

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах вышел на поле в домашнем поединке 25-го тура АПЛ против «Манчестер Сити», который завершился поражением хозяев со счётом 1:2.

Англия — Премьер-лига . 25-й тур
08 февраля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Собослаи – 74'     1:1 Б. Силва – 84'     1:2 Холанд – 90+3'    
Удаления: Собослаи – 90+13' / нет

33-летний египтянин не смог отметиться результативными действиями.

Салах не забивает в составе «мерсисайдцев» уже на протяжении семи матчей подряд в чемпионате Англии. В последний раз он отличался 1 ноября — в игре против «Астон Виллы» (2:0).

Напомним, в текущем сезоне на счету нападающего четыре гола и пять результативных передач в 17 матчах чемпионата Англии. В Лиге чемпионов у него два гола и один результативный пас в семи проведённых матчах.

Салах отказался общаться с прессой после победы «Ливерпуля»

Материалы по теме
The i Paper: Про-Лига сделает Салаха или Фернандеша новой звездой в случае ухода Роналду
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android