Салах не забивает за «Ливерпуль» в АПЛ с 1 ноября
Поделиться
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах вышел на поле в домашнем поединке 25-го тура АПЛ против «Манчестер Сити», который завершился поражением хозяев со счётом 1:2.
Англия — Премьер-лига . 25-й тур
08 февраля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Собослаи – 74' 1:1 Б. Силва – 84' 1:2 Холанд – 90+3'
Удаления: Собослаи – 90+13' / нет
33-летний египтянин не смог отметиться результативными действиями.
Салах не забивает в составе «мерсисайдцев» уже на протяжении семи матчей подряд в чемпионате Англии. В последний раз он отличался 1 ноября — в игре против «Астон Виллы» (2:0).
Напомним, в текущем сезоне на счету нападающего четыре гола и пять результативных передач в 17 матчах чемпионата Англии. В Лиге чемпионов у него два гола и один результативный пас в семи проведённых матчах.
Салах отказался общаться с прессой после победы «Ливерпуля»
Комментарии
- 9 февраля 2026
-
06:12
-
05:56
-
05:50
-
05:45
-
05:26
-
04:53
-
04:42
-
04:32
-
04:19
-
04:08
-
03:57
-
03:55
-
03:43
-
03:20
-
03:06
-
02:12
-
02:09
-
01:12
-
00:54
-
00:53
-
00:46
-
00:45
-
00:44
-
00:39
-
00:37
-
00:28
-
00:27
-
00:20
-
00:20
-
00:13
-
00:13
-
00:13
-
00:10
-
00:05
- 8 февраля 2026
-
23:59