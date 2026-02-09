Салах не забивает за «Ливерпуль» в АПЛ с 1 ноября

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах вышел на поле в домашнем поединке 25-го тура АПЛ против «Манчестер Сити», который завершился поражением хозяев со счётом 1:2.

33-летний египтянин не смог отметиться результативными действиями.

Салах не забивает в составе «мерсисайдцев» уже на протяжении семи матчей подряд в чемпионате Англии. В последний раз он отличался 1 ноября — в игре против «Астон Виллы» (2:0).

Напомним, в текущем сезоне на счету нападающего четыре гола и пять результативных передач в 17 матчах чемпионата Англии. В Лиге чемпионов у него два гола и один результативный пас в семи проведённых матчах.

