Александр Зинченко прокомментировал свой дебют за «Аякс»

Александр Зинченко прокомментировал свой дебют за «Аякс»
Защитник Александр Зинченко высказался о своём дебюте за «Аякс» в выездной встрече против АЗ, которая завершилась вничью — 1:1.

Нидерланды — Эредивизия . 22-й тур
08 февраля 2026, воскресенье. 16:30 МСК
АЗ Алкмар
Алкмар
Окончен
1 : 1
Аякс
Амстердам
1:0 Гус – 52'     1:1 Фитц-Джим – 90+3'    

«Это не тот результат, на который мы рассчитывали. Матч получился сложным, и всегда неприятно пропускать первыми. Нам нужно двигаться дальше, разобрать игру, понять, в чём ошиблись, и стать сильнее. Это футбол, и мы должны быть готовы к любому развитию событий на поле. Нужно больше работать и исправлять допущенные ошибки.

Когда я узнал о возможности перейти в “Аякс”, это стало для меня очень важным моментом. Именно поэтому я сделал такой выбор. Это фантастический клуб, и я очень рад, что мне удалось здесь дебютировать. Я хорошо чувствую себя в центре поля. Для меня не принципиально, играю ли я на позиции левого защитника или полузащитника. Когда команда контролирует мяч и игру, мне комфортно на обеих ролях.

Если тренер решит использовать меня в центре, я сделаю всё возможное, чтобы принести пользу команде. В сборной я чаще выступаю в полузащите, а на клубном уровне нередко играл левого защитника с переходом в центр. В этой зоне я чувствую себя уверенно.

Я должен выкладываться по максимуму, чтобы помогать команде и клубу. Несколько недель я не играл и не тренировался в полную силу из-за переговоров между клубами. Сейчас важно набрать ритм, полностью восстановиться и двигаться дальше. Я чувствую себя хорошо. У нас есть целая неделя для тренировок. Решение остаётся за тренером, но я был бы очень рад выйти на поле в следующем матче», — приводит слова игрока ESPN.

Игрок перешёл в «Аякс» на правах аренды до конца сезона.

Зинченко оформил комнату в доме в стиле «Арсенала»

