Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«МЮ» может приобрести Тонали на замену Каземиро. Трансфер оценивается в £ 100 млн

«МЮ» может приобрести Тонали на замену Каземиро. Трансфер оценивается в £ 100 млн
Комментарии

Полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали рассматривается «Манчестер Юнайтед» в качестве одного из вариантов на замену Каземиро, который, как ожидается, покинет команду грядущим летом.

Как сообщает The Telegraph, итальянский хавбек находится среди приоритетных целей манкунианцев на трансферном рынке. Помимо Тонали, в сферу интересов «МЮ» входят также Эллиот Андерсон, выступающий за «Ноттингем Форест», и Адам Уортон из «Кристал Пэлас».

Отмечается, что «Ньюкасл» может запросить за переход Тонали около £ 100 млн.

Недавно Каземиро сообщил, что этот сезон станет для него последним в составе «МЮ».

Старик отгоняет болельщиков «Манчестер Юнайтед» от балкона

Материалы по теме
«Лос-Анджелес Гэлакси» может подписать Каземиро летом 2026 года — Daily Mail
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android