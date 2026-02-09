«МЮ» может приобрести Тонали на замену Каземиро. Трансфер оценивается в £ 100 млн

Полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали рассматривается «Манчестер Юнайтед» в качестве одного из вариантов на замену Каземиро, который, как ожидается, покинет команду грядущим летом.

Как сообщает The Telegraph, итальянский хавбек находится среди приоритетных целей манкунианцев на трансферном рынке. Помимо Тонали, в сферу интересов «МЮ» входят также Эллиот Андерсон, выступающий за «Ноттингем Форест», и Адам Уортон из «Кристал Пэлас».

Отмечается, что «Ньюкасл» может запросить за переход Тонали около £ 100 млн.

Недавно Каземиро сообщил, что этот сезон станет для него последним в составе «МЮ».

