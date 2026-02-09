«ПСЖ» одержал седьмую победу подряд в Лиге 1
Поделиться
Обыграв «Марсель» в матче 21-го тура Лиги 1, «ПСЖ» одержал седьмую победу подряд в чемпионате Франции текущего сезона. Игра между «ПСЖ» и «Марселем» проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступил Вилли Делажо. Победу со счётом 5:0 отмечали хозяева поля.
Франция — Лига 1 . 21-й тур
08 февраля 2026, воскресенье. 22:45 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
5 : 0
Марсель
Марсель
1:0 Дембеле – 12' 2:0 Дембеле – 37' 3:0 Медина – 64' 4:0 Кварацхелия – 66' 5:0 Ин – 74'
Отметим, российской голкипер парижан Матвей Сафонов совершил три сейва в этой встрече и в очередной раз отыграл «на ноль».
После 21 матча французского чемпионата «Пари Сен-Жермен» занимает первое место в турнирной таблице с 51 очком. «Марсель» располагается на четвёртой строчке, у команды 39 очков. На втором месте находится «Ланс» (49), на третьем — «Лион» (42).
Материалы по теме
Комментарии
- 9 февраля 2026
-
06:12
-
05:56
-
05:50
-
05:45
-
05:26
-
04:53
-
04:42
-
04:32
-
04:19
-
04:08
-
03:57
-
03:55
-
03:43
-
03:20
-
03:06
-
02:12
-
02:09
-
01:12
-
00:54
-
00:53
-
00:46
-
00:45
-
00:44
-
00:39
-
00:37
-
00:28
-
00:27
-
00:20
-
00:20
-
00:13
-
00:13
-
00:13
-
00:10
-
00:05
- 8 февраля 2026
-
23:59