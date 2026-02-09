«ПСЖ» одержал седьмую победу подряд в Лиге 1

Обыграв «Марсель» в матче 21-го тура Лиги 1, «ПСЖ» одержал седьмую победу подряд в чемпионате Франции текущего сезона. Игра между «ПСЖ» и «Марселем» проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступил Вилли Делажо. Победу со счётом 5:0 отмечали хозяева поля.

Отметим, российской голкипер парижан Матвей Сафонов совершил три сейва в этой встрече и в очередной раз отыграл «на ноль».

После 21 матча французского чемпионата «Пари Сен-Жермен» занимает первое место в турнирной таблице с 51 очком. «Марсель» располагается на четвёртой строчке, у команды 39 очков. На втором месте находится «Ланс» (49), на третьем — «Лион» (42).