«ПСЖ» одержал седьмую победу подряд в Лиге 1

«ПСЖ» одержал седьмую победу подряд в Лиге 1
Обыграв «Марсель» в матче 21-го тура Лиги 1, «ПСЖ» одержал седьмую победу подряд в чемпионате Франции текущего сезона. Игра между «ПСЖ» и «Марселем» проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступил Вилли Делажо. Победу со счётом 5:0 отмечали хозяева поля.

Франция — Лига 1 . 21-й тур
08 февраля 2026, воскресенье. 22:45 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
5 : 0
Марсель
Марсель
1:0 Дембеле – 12'     2:0 Дембеле – 37'     3:0 Медина – 64'     4:0 Кварацхелия – 66'     5:0 Ин – 74'    

Отметим, российской голкипер парижан Матвей Сафонов совершил три сейва в этой встрече и в очередной раз отыграл «на ноль».

После 21 матча французского чемпионата «Пари Сен-Жермен» занимает первое место в турнирной таблице с 51 очком. «Марсель» располагается на четвёртой строчке, у команды 39 очков. На втором месте находится «Ланс» (49), на третьем — «Лион» (42).

