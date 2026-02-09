Скидки
Франк Артига ответил, как при нём изменилась игра «Рубина»

Франк Артига ответил, как при нём изменилась игра «Рубина»
Главный тренер «Рубина» Франк Артига ответил на вопрос, как при нём изменилась игра казанской команды. Артига возглавил «Рубин» этой зимой.

«Безусловно, какие-то элементы в части изменения можно увидеть более-менее уже сейчас. Какие-то компоненты требуют больше времени. Сейчас самое главное, что мы с командой познакомились. Команда узнала меня, я — команду. Ребята знают мои требования, стараются максимально их выполнить. Безусловно, будем стараться менять всё, что необходимо.

Но есть вещи, которые будут меняться сравнительно быстрее, просто нужно запастись терпением. И нужно понимать, что состав выбирается под определённую манеру игры», — сказал Артига в интервью клубной пресс-службе.

