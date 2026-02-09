Появилась важная информация по возможному трансферу Джона Дурана в «Зенит»

Колумбийский нападающий Джон Дуран и его агент Джонатан Эррера в настоящий момент находятся в Абу-Даби, где ведут переговоры о завершении перехода игрока в «Зенит», сообщает авторитетный журналист Пайп Сьерра у себя в соцсетях.

По данным источника, сделка ранее продвигалась непросто, однако сегодня стороны приблизились к её оформлению. Речь идёт об аренде 22-летнего футболиста до июня без опции выкупа.

Джон Дуран выступает за «Аль-Наср» с января 2025 года. По данным СМИ, саудовцы заплатили английской «Астон Вилле» за трансфер колумбийца € 77 млн. Первую часть сезона-2025/2026 футболист провёл в аренде в «Фенербахче».

