Отец Ламина Ямаля сравнил сына с Диего Марадоной

Отец вингера «Барселоны» Ламина Ямаля Мунир Насрауи опубликовал в социальных сетях пост, посвящённый сыну, в котором сравнил его с бывшим футболистом сине-гранатовых и сборной Аргентины Диего Марадоной. Ямаль забил гол в матче 23-го тура Ла Лиги с «Мальоркой» (3:0).

Фото: Аккаунт Мунир Насрауи в соцсетях

«Просто гордый отец, спасибо моим родным за всё», — написал Мунир Насрауи.

Ямалю 18 лет, за первую команду «Барселоны» он выступает с 2023-го. В нынешнем сезоне молодой футболист провёл 30 матчей на клубном уровне, забил 15 мячей и сделал 13 результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Ямаля в € 200 млн.